Аналог образовательного TikTok запустят в России в 2022 году

Приложение, по структуре аналогичное TikTok, запустят в России в начале 2022 года. В отличие от своего китайского прототипа, видеоролики в нем будут только на образовательную тематику.

«Мы разрабатываем приложение, русский аналог TikTok с образовательным началом, где сами школьники или студенты расскажут свое видение школьной программы», — сказал ТАСС автор идеи проекта, креативный директор Всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгений Юматов.

Школьники будут записывать небольшие видеоуроки, которые будут помогать образовательному процессу. Запуск приложения произойдет уже после новогодних праздников.

Основное отличие нового ресурса от своих предшественников — это верифицированная информация. Так, содержание видео в приложении не может включать в себя искаженные исторические факты. Для этого вместе с контентмейкерами работают эксперты, которые также учат их снимать видео на профессиональном уровне. Но в содержании участников стартапа сдерживать не будут — показывать можно будет любые полезные познавательные ролики.