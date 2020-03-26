Американский режиссер Дэвид Финчер устроил онлайн-лекцию для студентов

Учебное заведение закрыли из-за распространения коронавируса. Руководство решило порадовать учащихся необычной лекцией в приложении Zoom. На занятие пригласили известного режиссера и 450 студентов.

«Это была тяжелая неделя, поэтому мы решили как-то подбодрить студентов Национальной школы кино и телевидения», — отметил директор школы Джон Уордл.