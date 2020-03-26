26 марта 2020, 14:12
Американский режиссер Дэвид Финчер устроил онлайн-лекцию для студентов
Американского режиссера и продюсера Дэвида Финчера попросили прочитать лекцию для студентов британской Национальной школы кино и телевидения. Однако из-за карантина пара прошла в онлайн режиме. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на IndieWire.
Учебное заведение закрыли из-за распространения коронавируса. Руководство решило порадовать учащихся необычной лекцией в приложении Zoom. На занятие пригласили известного режиссера и 450 студентов.
«Это была тяжелая неделя, поэтому мы решили как-то подбодрить студентов Национальной школы кино и телевидения», — отметил директор школы Джон Уордл.