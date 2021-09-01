«Активничает на уроках истории»: одноклассница рассказала о характере школьника, исправившего ошибку Путина

Указавший президенту России школьник из Воркуты всегда отличался большой активностью на уроках истории и естествознания. Об этом сайту kp.ru рассказала бывшая одноклассница юноши, которая училась с ним до 10 класса.

Девушка отметила, что молодой человек всегда активно проявлял себя во всех школьных мероприятиях. По первой просьбе всегда приходил на помощь. Учился он всегда очень хорошо и даже занимал должность президента школы.

По словам бывшей одноклассницы, когда ее школьный знакомый поправил президента России, то она ничуть не удивилась.

«Он очень любит историю, у него часто можно заметить книги по этому предмету. При этом на уроках его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя», — призналась девушка.

Школьница отметила, что на ее взгляд юноша ничего плохого не сделал. Поправлять ошибку, даже если ее допустил лидер страны, отметила она.

Президент России Владимир Путин провел открытый урок по истории в детском центре «Океан» во Владивостоке. Российский лидер рассказал о противостоянии Петра Первого со Швецией, которое закончилось под Полтавой. Путин оговорился и назвал конфликт двух государств Семилетней войной.

На помощь президенту пришел школьник из Воркуты. «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — заявил молодой человек и перечислил все основные стадии противостояния. «Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку», — поблагодарил Путин.

Такое поведение ученика не понравилось директору школы. Она назвала это наглостью, которая свойственна молодежи при общении с людьми на высоких постах. С ней не согласилась учительница, которая заявила, что мальчик все сделал правильно, но, возможно, что немного импульсивно.