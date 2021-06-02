Аккредитация российских вузов станет бессрочной

Высшие учебные заведения в России с 1 марта 2022 года начнут получать бессрочную аккредитацию образовательной деятельности. Об этом сообщила замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова, рассказало РИА «Новости».

Образовательные организации, которым будет предоставляться бессрочная аккредитация, должны контролироваться, отметила Кочетова.

Замглавы Рособрнадзора пояснила, что новая модель предполагает переход от оценки соответствия программ образовательным стандартам к оценке качества подготовки студентов. А деятельность вузов будут изучать на основе аккредитационных показателей.

Ведомство предлагает при процедуре аккредитации оценивать качество подготовки студентов с помощью фондов оценочных средств, рекомендованных на федеральном уровне, а также собственных фондов вузов. При аккредитации также предлагается оценивать квалификацию профессоров и преподавателей и организацию практической подготовки для обучающихся. Также могут начать учитывать средний балл ЕГЭ поступающих. Показателем может стать и оценка трудоустройства выпускников.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее допустил получение высшего образования без университета.