Образование 09 февраля 2024, 14:39 Академик Черниговская заявила, что современных студентов отличает интеллектуальная лень

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Современные студенты живут с чувством того, что они легко могут быстро найти все ответы, и такая доступность провоцирует интеллектуальную лень. Таким мнением поделилась с «Петербургским дневником» академик РАО, один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская.

По ее словам, цифровизация приводит к тому, что люди и в том числе студенты перестают нагружать мозг и думать. Однако возможность быстро получить информацию не прибавляет им знаний. Но молодые люди не понимают этого, живя в иллюзии, что все ответы лежат у них в кармане. А без должной нагрузки мозг перестает развиваться.

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«Я против того, чтобы облегчать студентам, аспирантам, докторантам и профессорам наук жизнь. Ее надо усложнять, потому что тогда человек будет развиваться. Скажу вам как профессионал: когда мозг занимается сложной работой, он становится лучше», — подчеркнула академик.

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