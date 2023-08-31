Образование 31 августа 2023, 18:02 Африканские языки начнут изучать в трех школах Москвы с сентября Суахили и амхарский язык начнут учить в трех московских школах с сентября РИА «Новости»

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В трех школах столицы с 1 сентября начнут изучать языки Африки. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

Школа № 1517 и школа Центра педагогического мастерства будут изучать как второй иностранный язык суахили, а школа № 1522 — амхарский. В каждой из них откроют по одной группе.

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В разработке учебных программ для учеников участвовали магистры и аспиранты из Института стран Азии и Африки МГУ. Для начала занятий уже подготовили преподавательский состав.

Задача здесь не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки. Департамент образования и науки Москвы

Ранее школу с кулинарными мастерскими построили в жилом комплексе «Мечта» в Дмитрове.