Аэрокосмические классы появятся в московских школах с нового учебного года

Аэрокосмические классы откроют в школах Москвы с нового учебного года. Такой информацией поделилась заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Подобные классы откроют в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе». С помощью такой программы обучения школьники смогут заранее определиться с желаемой профессией, ознакомившись со специальностью.

«Одна из важнейших задач сегодня — воспитание молодого поколения будущих ученых, инженеров, специалистов и космонавтов, которые придут в отрасль и будут работать над повышением ее научно-исследовательского потенциала, внедрением современных технологий и созданием нового поколения ракетно-космической техники», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.