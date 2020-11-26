Адвокат отметила неподготовленность вузов к переходу на удаленку

«У нас случился кризис и все. Преподаватели не подготовлены, они не прошли переобучения для ведения онлайн-занятий, не подготовлены платформы, методики преподавания», — подчеркнула юрист.

Поэтому, по ее мнению, качество образования снизилось, а материальные ресурсы, которые имелись для подготовки к подобной ситуации, не были использованы должным образом. Ленская заметила, что именно эти ресурсы могут стать тем резервом, который позволит уменьшить стоимость платного обучения.