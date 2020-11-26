26 ноября 2020, 15:57
Адвокат отметила неподготовленность вузов к переходу на удаленку
Адвокат Флоранс Ленская обратила внимание на то, что отечественные вузы не сделали ничего для подготовки к переходу на дистанционный формат обучения. Специалиста процитировало ИА НСН.
«У нас случился кризис и все. Преподаватели не подготовлены, они не прошли переобучения для ведения онлайн-занятий, не подготовлены платформы, методики преподавания», — подчеркнула юрист.
Поэтому, по ее мнению, качество образования снизилось, а материальные ресурсы, которые имелись для подготовки к подобной ситуации, не были использованы должным образом. Ленская заметила, что именно эти ресурсы могут стать тем резервом, который позволит уменьшить стоимость платного обучения.