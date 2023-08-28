Образование 28 августа 2023, 16:04 Адвокат Евгений Одоев назвал любые сборы денег в школе незаконными

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Любые сборы денег в школах являются незаконными, поскольку учебные учреждения получают финансирование от государства. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат Евгений Одоев.

Родители могут направить деньги в качестве благотворительной помощи. Однако они сами должны решать, делать это или нет.

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«Есть городской и федеральный бюджеты, которые выделяют деньги на все нужды, например, новые парты, ковры, учебники, что угодно», — добавил эксперт.

В случае очевидного вымогательства родители учеников могут обратиться в полицию или прокуратуру.