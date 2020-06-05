Абитуриенты вузов получат дополнительные баллы при поступлении за волонтерство

Абитуриенты российских вузов получат дополнительные баллы при поступлении, если они занимались до этого волонтерством. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что руководство вузов уже в курсе этих поощрений, и им рекомендовано выделять до 10 баллов тем, кто покажет волонтерскую книжку. Заявление Фалькова процитировало РИА «Новости».

Ранее поддержать и студентов-волонтеров предложил общественник Илья Семин. Он заявил, что нужно повышать стипендию волонтерам, которые учатся на бюджетной основе и понижать стоимость на 25% тем, кто учится за деньги. Тогда люди потянутся в волонтерскую деятельность более охотно.

Другой общественник — Алексей Комиссаров — предложил снизить требования для получения гражданства иностранным студентам-волонтерам, которые помогают больным с СOVID-19 в России.

Ранее в Москве переболевшим СОVID-19 жителям предложили стать волонтерами. Власти Москвы заявили, что будут очень благодарны тем, кто согласится помочь и внести свой вклад в борьбу с пандемией.