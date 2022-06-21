Абитуриенты смогут подать документы в вуз через «Госуслуги»

На бюджетные места в вузы России в этом году смогут поступить порядка 64% выпускников школ. Приемная кампания уже началась. Подать документы в любой вуз можно онлайн — через «Госуслуги», сообщили «Известия».

В следующем учебном году будет выделено более еще больше мест — 67% выпускников российских школ смогут учиться бесплатно, отметили в Миноборнауки.

В 2022 году абитуриентам дали возможность выбрать несколько предметов по вступительному испытанию и использовать лучший результат. Выпускники колледжа смогут поступать на основании профильных вступительных испытаний или по результатам ЕГЭ. Учитывать при поступлении будут и другие заслуги, среди которых золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО.

Отслеживание конкурсной ситуации в режиме реального времени стало одним из главных новшеств в работе онлайн-сервиса поступления.

Изменения коснулись и льгот для детей военных и абитуриентов из ЛНР и ДНР. Они будут поступать по квотам для обучения иностранцев. В 2022 году их число возросло до 23 тысяч мест. Абитуриенты из ДНР и ЛНР могут подать документы в любой вуз России. Их прием будет проходить по результатам собеседования.