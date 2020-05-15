Абитуриенты из Тюмени поступят в вузы онлайн

К пилотному федеральному проекту «Поступай в вуз он-лайн» присоединились два местных учебных заведения — Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Причем ТюмГУ полностью отказался от очного зачисления.

Подать документы в ТюмГУ можно либо через сайт «Госуслуги», либо через рабочий кабинет абитуриента на сайте университета. Дату начала приема документов в вузе объявят после утверждения сроков сдачи ЕГЭ, который в 2020 году будут сдавать только абитуриенты.

Все вступительные испытания пройдут в дистанционном формате, исключений не будет даже для физкультурного факультета.

В Тюменском индустриальном университете приемная кампания стартует 15 мая. Подать документы можно по той же схеме. После снятия режима самоизоляции вуз может организовать подачу документов в привычном режиме.

На данный момент документы на поступление в онлайн-режиме через свои сайты также принимают Тюменский институт культуры и Тюменский государственный медицинский университет.

Сдача ЕГЭ может начаться с 19 июня.