Абитуриентов избавят от волокиты при поступлении в вузы онлайн

Абитуриентам не придется прикладывать аттестаты при подаче заявления о приеме через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом в пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС.

Документы об образовании или их копии не потребуется прикладывать к заявке через сервис «Поступление в вуз онлайн». Информация о документе будет автоматически подтверждена по сверке с базой федерального реестра.

В Минобрнауки подчеркнули, что абитуриент сможет направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме. Это обеспечит максимально комфортные условия приема документов в онлайн-формате без необходимости личного контакта.

В ведомстве также предложили учитывать при поступлении в вузы итоги централизованного тестирования (ЦТ), которое сдают абитуриенты в Белоруссии. Планируется, что их будут учитывать как результаты вступительного испытания. Нововведения должны вступить в силу в 2022 году.

Абитуриенты в России при этом смогут сами выбирать, результаты какого экзамена будут идти в зачет при поступлении в вуз.