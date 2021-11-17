На базе трех российских вузов — НИТУ «МИСиС», Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Балтийского федерального университета имени И. Канта проведут VI Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых». Об этом сообщили «Известия».

Мероприятие состоится 17 ноября в рамках Года науки и технологий. Всего в форуме будут участвовать 300 студентов и аспирантов российских вузов, ученые из 15 стран мира, а также члены и учредители научных фондов. Будет организована Международная научная конференция «Наука будущего».