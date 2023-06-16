НЕБО 16 июня 2023, 17:50 Жители Нижегородской области увидят парад планет 17 июня

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Парад планет можно будет наблюдать на территории Нижегородской области на рассвете 17 июня. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

В эту ночь в один ряд выстроятся Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Выравнивание произойдет в 93-градусном секторе неба. Наиболее ярковыраженным такое явление будет за час до рассвета.

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А уже 21 июня состоится летнее солнцестояние. Продолжительность дня составит 17 часов 40 минут.