facebook_pixel
    10 сентября 2020, 05:55

    Закончились испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

    Анастасия Кукова

    В стратосфере закончился этап испытаний блока лазеров для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса. Предварительные расчеты подтвердились полностью.
    Закончились испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

    Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Avant Space.

    «Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — отметили в пресс-службе компании.

    В Avant Space добавили, что будущее искусственное созвездие будет самой яркой звездой, сопоставимой яркостью с Венерой. В компании утверждают, что свечение аппаратов не помешает астрономам.

    «Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов», — добавили в пресс-службе.

    Отслеживать созвездия можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.

    В рамках эксперимента «Созвездие» первые два микроспутника с лазерными диодами попадут на орбиту в 2022 году. Директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил, что управляться они будут как часть роя спутников.

    Новости SMI.FM