Закончились испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

В стратосфере закончился этап испытаний блока лазеров для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса. Предварительные расчеты подтвердились полностью.

Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Avant Space.

«Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — отметили в пресс-службе компании.

В Avant Space добавили, что будущее искусственное созвездие будет самой яркой звездой, сопоставимой яркостью с Венерой. В компании утверждают, что свечение аппаратов не помешает астрономам.

«Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов», — добавили в пресс-службе.

Отслеживать созвездия можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.

В рамках эксперимента «Созвездие» первые два микроспутника с лазерными диодами попадут на орбиту в 2022 году. Директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил, что управляться они будут как часть роя спутников.