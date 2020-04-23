Ученые: планеты-океаны не имеют дна

По мнению исследователей, глубина планет-океанов колоссальная. И там вода переходит в силикатную литосферу через полужидкий смешанный слой.

Во время эксперимента ученые попробовали воссоздать огромное давление и температуру, существующие на дне далеких планет-океанов. Тогда они поняли, что у них действительно может вообще не быть определенного дна.

Сайт «Русская планета» написал, что таких планет в Галактике много. Они покрыты слоем воды толщиной в сотни и даже тысячи километров поверх твердой силикатной коры.