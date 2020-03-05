Ученые нашли на Марсе пещеру
Ученые NASA обнаружили на Марсе странное отверстие. Им оказалась пещера глубиной 20 метров. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Пещера находится на западном склоне потухшего вулкана Гора Павлина. Как выяснилось, диаметр кратера составляет 35 метров. Он имеет почти идеальную круглую форму. Это натолкнуло специалистов на мысль о том, что происхождение его может быть искусственным.
«Отверстия, такие как это, представляют особый интерес, поскольку их внутренние пещеры относительно защищены от суровой поверхности Марса», — завил эксперт NASA.
Не исключено, что внутри пещеры обитают живые организмы.