Ученые нашли на Марсе пещеру

Пещера находится на западном склоне потухшего вулкана Гора Павлина. Как выяснилось, диаметр кратера составляет 35 метров. Он имеет почти идеальную круглую форму. Это натолкнуло специалистов на мысль о том, что происхождение его может быть искусственным.

«Отверстия, такие как это, представляют особый интерес, поскольку их внутренние пещеры относительно защищены от суровой поверхности Марса», — завил эксперт NASA.

Не исключено, что внутри пещеры обитают живые организмы.