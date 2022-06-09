Туман помешал двум самолетам из Петербурга приземлиться в Екатеринбурге

Четыре самолета не смогли приземлиться в положенные сроки в аэропорту Екатеринбурга из-за сильного тумана. Два из них летели из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Ситуация произошла 9 июня. Еще девять самолетов отправились в Тюмень и Челябинск. В аэропорт имени И. В. Курчатова приземлились самолеты из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа» и «Россия».

Сейчас самолеты уже смогли прибыть в Екатеринбург. Сейчас он работает без ограничений.