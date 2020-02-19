Центр подготовки космонавтов рассказал о требованиях к командиру экипажа межпланетного корабля

Самое главное качество — лидерство. Так как командир — основная фигура в обеспечении безопасности полета, эффективной реализации его программы, а также работоспособности экипажа межпланетной экспедиции.

Кандидат должен быть целеустремленным, настойчивым, смелым, устойчивым нервно и психически, объективным и с хорошей переносимостью длительных статических физических нагрузок.

Задачи командира экипажа межпланетного корабля схожи с обязанностями командира подводной лодки.

Кандидатов ждет три этапа. Первый — психологическое тестирование, второй — оценка мнения инструкторов, руководителей и психологов о профессиональной подготовке. Третий — мнение членов экипажа о предлагаемом командире.