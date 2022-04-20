Стало известно, сколько человек прибыло в Калининград из Петербурга в 2022 году

Еженедельно из Санкт-Петербурга в Калининград совершают около 45 рейсов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

В ведомстве отметили также, что в период с января по 18 апреля 2022 года поток пассажиров составил порядка 190 тысяч человек. Данное направление является довольно популярным у жителей Петерубрге.

Власти Калининградской области также заявили, что планируют организовать паромное сообщение с Санкт-Петербургом. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что планирует начать переговоры с владельцами круизного лайнера «Принцесса Анастасия», передали «Невские новости».