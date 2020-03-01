Способ заклейки дыры в иллюминаторе «Союза» запатентовали

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ, которым была заделана дыра в иллюминаторе космического корабля «Союз». В 2018 году отверстие было заклеено с помощью салфетки и герметика.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на выданный Федеральной службой интеллектуальной собственности патент.

«Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа герметизации дефекта в виде отверстия в оболочке пилотируемого космического аппарата с характерным размером до десяти миллиметров в условиях космического полета при истечении через него воздуха в окружающее космическое пространство», — говорится в пояснении к патенту.

Для заделывания отверстия нужно тканевую салфетку пропитать герметиком и заткнуть ею дыру. Затем необходимо протолкнуть ткань как можно дальше, впрыскивая герметик. Следует также проверить качество ультразвуковым течеискателем, и при необходимости добавить еще несколько слоев клея. В 2018 году космонавты использовали клейкий состав «Герметалл».

Описываемый способ подойдет для заделывания пробоин от микрометеоритов и космического мусора, случайных пробоев от ошибочных действий экипажа.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после проведения расследования сообщил, что причина появления «дырки» ему известна. Однако делиться свои секретом с общественностью отказался.