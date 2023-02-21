НЕБО 21 февраля 2023, 08:31 Роскосмос запланировал стыковку корабля «Союз МС-23» с МКС на 26 февраля Роскосмос: корабль «Союз МС-23» вернет на землю космонавтов Петелина и Прокопьева Роскосмос

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Стыковка с МКС корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля. Об этом сообщили представители Роскосмоса. Их процитировал ТАСС.

После стыковки корабль вернет на землю космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Вместе с ними полетит и астронавт Фрэнк Рубио.

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«Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля „Союз МС-23“ к МКС», — рассказали представители Роскосмоса.

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Они отметили, что начало маршрута запланировано на 24 февраля. Спустя двое суток, 26 числа, «Союз МС-23» должен состыковаться со станцией МКС.

Также представители госкорпорации назвали возможную причину поломки на корабле «Прогресс МС-21». Это повреждение впоследствии привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования. По мнению представителей Роскосмоса, наиболее вероятной причиной является некоторое внешнее воздействие.