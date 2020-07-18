Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink

В августе Роскосмос представит на утверждение правительства окончательную программу создания спутниковой системы «Сфера». Новая версия учитывает все ранее сделанные замечания.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма „Сфера“ государственной программы „Космическая деятельность России“ согласована со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, включая Минсвязи России и Минтранс России, находится на согласовании в Минэкономразвития России и Минфине России и будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года», — сказали в Роскосмосе.

Проект глобальной системы «Сфера» позиционируется как конкурент зарубежных сетей OneWeb и Starlink. В нее войдут около 600 космических аппаратов не только спутниковой связи, но и дистанционного зондирования Земли. Ее появление в 2018 году анонсировал президент России Владимир Путин.

Осенью 2019 года стало известно, что Роскосмосу не удалось найти инвесторов для участия в проекте. Сначала планировалось привлечь на его реализацию 299 миллиардов рублей, затем потребовалось внебюджетное финансирование в объеме около 500 миллиардов рублей.