Космонавт оценил идею о продаже рекламы на ракетах

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков высказался об идее ракетно-космического центра «Прогресс» размещать рекламу на кораблях. Об этом сообщил «Ридус».

20 декабря представитель РКЦ «Прогресс» Сергей Волков рассказал, что на данный момент центр проводит переговоры с «Роскосмосом» и Минобороны о том, чтобы размещать рекламу на панелях космических кораблей.

«Это никак не сказывается на практической космонавтике, я думаю. Так что если кому-нибудь это выгодно, пусть делают», — отметил Джанибеков.