Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк штатно стартовала Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К». Контроль за предстартовыми операциями, проведением пуска и полета ракеты осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Стартовавшая в 22:08 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения „Союз-2.1б“ в 22:11 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сказали в ведомстве.

В 2020 году совершены пять пусков носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Летные испытания этого ракетного комплекса в Плесецке начались в ноябре 2004 года. За прошедшие 16 лет совершенные 49 пусков ракет-носителей «Союз».

Инженеры Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» приступили к разработке эскиза российской многоразовой ракеты. Предположительно, он будет готов до конца 2020 года. Сумма контракта составляет 407 миллионов рублей.