Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

Около пяти утра с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на Международную космическую станцию (МКС) транспортник «Прогресс МС-14» с грузом топлива, продовольствия, медикаментов и воды.

По данным «Интерфакса», корабль доставит на МКС около двух тонн груза. Полет пройдет по двухвитковой схеме, которую называют «сверхбыстрой». Стыковка со станцией состоится 25 апреля в 08:12 мск.

Перед стартом была произведена дезинфекция ракеты для предотвращения попадания коронавируса на МКС.

На борт «Союза» было нанесено изображение георгиевской ленты и ордена Великой Отечественной войны. В этот же день в 1945 году на Эльбе встретились американские войска и Красная армия.

Перед запуском ракеты-носителя в штатном режиме была откорректирована орбита МКС.