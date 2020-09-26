Отбор в отряд космонавтов продлят до декабря

Конкурсная комиссия Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина решила продлить отбор в отряд космонавтов до середины декабря и намерена обратиться с соответствующим предложением к генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК. Сейчас идет очный этап отбора и каждую неделю комиссия знакомится с несколькими претендентами.

Текущий набор начался 3 июня 2019 года и должен был закончиться к октябрю. В августе из 1984 обращений было отобрано и приглашено на очный этап конкурса 59 претендентов.

Полный комплект документов предоставили 156 претендентов. Из них 123 мужчины и 33 женщины.

В конце июля Роскосмос выпустил первое официальное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android, которое позволит в реальном времени следить за трансляцией пусков и пройти тест на возможность стать космонавтом.