Очередная авария произошла на МКС

Система получения воды через переработку конденсата атмосферной влаги перестала работать в американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил Пятый канал.

Отремонтировать приборы намереваются не позднее, чем через неделю. Однако специалисты отметили, что даже более долгий выход из строя, не прибавит рисков для находящихся на МКС. Запасов воды на борту хватит на несколько месяцев.

Поделиться смогут и российские коллеги. Но для этого должен быть составлен официальный запрос от NASA к «Роскосмосу», добавили «Дни.ру».