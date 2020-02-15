Названа дата полета США на МКС на собственном корабле

Запуск пилотируемого корабля США с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) состоится в мае 2020 года. Последний подобный полет был совершен американцами в 2011 году, когда они вывели в космос многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle.

С тех пор астронавтов на МКС доставляют российские корабли «Союз». Однако источник РИА «Новости» в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что мае этого года американцы полетят на станцию самостоятельно. На кораблях, разработанных компаниями SpaceX и Boeing.

«По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая», — сказал собеседник агентства.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в начале года сообщал, что во втором квартале состоится первый полет корабля Crew Dragon. На март был запланирован первый испытательный беспилотный полет на МКС.

Корабль компании Boeing Starliner уже выполнил подобный полет в декабре 2019 года. Но по техническим причинам с МКС не состыковался. Возможно, будет совершен повторный полет.

В январе 2020 года брифинге, посвященном финальным испытаниям эвакуационной системы корабля Crew Dragon, глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что не отказывался от планов по приобретению еще одного места на «Союзе» для доставки астронавтов на МКС.