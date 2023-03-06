НЕБО 06 марта 2023, 16:51 МКС избежала столкновения с космическим мусором благодаря российскому кораблю «Прогресс» Космонавт Петелин: двигатели корабля «Прогресс МС-22» помогли МКС уклониться от мусора Роскосмос

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Международная космическая станция (МКС) скорректировала траекторию движения благодаря двигателям российского корабля «Прогресс МС-22». Об этом сообщил спецкор ТАСС — космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, корректировка маршрута связана с возможным столкновением МКС с космическим мусором. Его спрогнозировали на 6 марта, в 18:00 по московскому времени

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После того как станция скорректировала маршрут. По данным Роскосмоса, в результате изменений высота орбиты увеличилась на 1,2 километра.

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Текущий корабль «Прогресс МС-20» российского производства прибыл на МКС 11 февраля. Ранее российский космический транспорт уже спасал станцию от подобных эксцессов. Недавняя корректировка маршрута с помощью корабля «Прогресс МС-20» произошла 21 декабря прошлого года. Тогда МКС также грозило столкновение с космическим мусором.

При этом сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» произошло относительно недавно — 19 февраля.