«Мини-планета» упала на Германию
В сентябре прошлого года у немецкого города Фленсбург упало небесное тело. Ранее ученые предполагали, что это метеорит. После исследований специалисты из Мюнстерского университета сообщили, что это «зародыш» планеты. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное СМИ.
«Планета» упала в сад местного жителя. Она представляет собой осколок, покрытый черной оплавленной коркой. А его вес составил 24,7 грамма.
После долгих исследований ученые заявили, что инородное тело — это планетезималь. В нем содержатся минералы, в том числе силикаты и карбонаты, а также вода. Специалисты заявили, что есть предположение, что именно такой «зародыш» принес влагу на Землю.
Это первый случай падения планетезималя, зафиксированный в Германии. Примерный возраст небесного тела 4,56 миллиарда лет и даже больше — то есть он является «ровесником» Земли.
Ученые продолжат изучение объекта. Они считают, что он может раскрыть неизвестные подробности истории формирования планет в Солнечной системе.