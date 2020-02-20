«Мини-планета» упала на Германию

«Планета» упала в сад местного жителя. Она представляет собой осколок, покрытый черной оплавленной коркой. А его вес составил 24,7 грамма.

После долгих исследований ученые заявили, что инородное тело — это планетезималь. В нем содержатся минералы, в том числе силикаты и карбонаты, а также вода. Специалисты заявили, что есть предположение, что именно такой «зародыш» принес влагу на Землю.

Это первый случай падения планетезималя, зафиксированный в Германии. Примерный возраст небесного тела 4,56 миллиарда лет и даже больше — то есть он является «ровесником» Земли.

Ученые продолжат изучение объекта. Они считают, что он может раскрыть неизвестные подробности истории формирования планет в Солнечной системе.