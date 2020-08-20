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    20 августа 2020, 19:41

    Крымский астроном-любитель открыл новую комету в Солнечной системе

    Арина Гудилова

    Астроном-любитель с Крымского полуострова Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе. Она была назвала его именем.
    Крымский астроном-любитель открыл новую комету в Солнечной системе

    Как ТАСС сообщил сам первооткрыватель, небесное тело Борисов обнаружил 17 августа 2020 года.

    «Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы», — рассказал астроном.

    Он пояснил, что комета находится в созвездии Возничего. Ее будет хорошо видно через телескоп осенью. Небесное тело является объектом Солнечной системы.

    На прошлой неделе россияне могли увидеть метеорный поток Персеиды. Он является одним из самых обильных и самым ярких звездопадов. Его можно наблюдать каждый год, примерно в одни и те же даты — в ночь с 11 на 12 августа.

    Новости SMI.FM