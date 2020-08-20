Крымский астроном-любитель открыл новую комету в Солнечной системе

Астроном-любитель с Крымского полуострова Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе. Она была назвала его именем.

Как ТАСС сообщил сам первооткрыватель, небесное тело Борисов обнаружил 17 августа 2020 года.

«Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы», — рассказал астроном.

Он пояснил, что комета находится в созвездии Возничего. Ее будет хорошо видно через телескоп осенью. Небесное тело является объектом Солнечной системы.

На прошлой неделе россияне могли увидеть метеорный поток Персеиды. Он является одним из самых обильных и самым ярких звездопадов. Его можно наблюдать каждый год, примерно в одни и те же даты — в ночь с 11 на 12 августа.