Космонавты МКС поздравили землян с Новым годом. Видео

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Они призвали заботиться о здоровье родных и близких, быть внимательным друг к другу и держаться вместе.

Видеозапись 31 декабря опубликовал Роскосмос.

«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!» — сказал Рыжиков.

Он добавил, что вместе мы все преодолеем, ведь люди, объединившись, смогли пережить ставший серьезным испытанием для всех 2020 год.

Кудь-Сверчков напомнил, что 20 лет назад на МКС начал работу первый международный экипаж.

Ранее космонавты приняли участие в библиотечном проекте «Слово и космос». Командир экипажа экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков прочел фрагмент из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин».