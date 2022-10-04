Космические войска России начали работу с иностранными спутниками на орбите | 360°

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Viber Космические войска России начали работу с иностранными спутниками на орбите Минобороны: космические войска России экспериментируют с иностранными спутниками на орбите Роскосмос

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Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщили представители Минобороны в Telegram-канале.

Известие приурочили к 65-летию Космических войск

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«Ежегодно 4 октября военнослужащие космических войск России отмечают профессиональный праздник», — напомнили представители ведомства.

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По их словам, специалисты Главного центра разведки космической обстановки тщательно следят за составом и состоянием орбитальных группировок иностранных космических систем. Кроме того, российские военнослужащие проводят эксперименты с зарубежными аппаратами.

Также в Минобороны напомнили, почему именно 4 октября отмечают день Космических войск. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запустили первый искусственный спутник Земли.

По данным ведомства, в настоящее время Космические войска стали частью ВКС России. Это подразделение армии участвует в спецоперации на Украине.

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