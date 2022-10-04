Космические войска России начали работу с иностранными спутниками на орбите | 360°

Все новости

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:51

«Страх за Родину должен преобладать». Офицер запаса из Балашихи получил повестку и готов защищать Россию

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:46

Аналитик назвал диверсией ЧП с гендиректором Запорожской АЭС

Реклама

Знаменитости

04 октября 2022, 11:41

Актер Александр Балуев рассказал о съемках в сериале «Собор»

Криминал

04 октября 2022, 11:38

Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов

Подмосковье

04 октября 2022, 11:33

Подмосковье стало лидером России по производству саженцев декоративных деревьев

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:31

«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации

Подмосковье

04 октября 2022, 11:25

Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове

Важное

04 октября 2022, 11:24

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

Мир

04 октября 2022, 11:23

Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ

НЕБО

04 октября 2022, 10:12

Космические войска России начали работу с иностранными спутниками на орбите

Минобороны: космические войска России экспериментируют с иностранными спутниками на орбите

Читать 360tv в

Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщили представители Минобороны в Telegram-канале.

Известие приурочили к 65-летию Космических войск

Реклама

«Ежегодно 4 октября военнослужащие космических войск России отмечают профессиональный праздник», — напомнили представители ведомства.

Реклама

По их словам, специалисты Главного центра разведки космической обстановки тщательно следят за составом и состоянием орбитальных группировок иностранных космических систем. Кроме того, российские военнослужащие проводят эксперименты с зарубежными аппаратами.

Также в Минобороны напомнили, почему именно 4 октября отмечают день Космических войск. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур успешно запустили первый искусственный спутник Земли.

По данным ведомства, в настоящее время Космические войска стали частью ВКС России. Это подразделение армии участвует в спецоперации на Украине.

Минобороны РФ

Космос

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама