Количество международных перелетов из аэропорта Владивостока возросло в восемь раз

Международный аэропорт Владивостока за последние два месяца обслужил около 250 тысяч пассажиров. Из этого числа внутренними авиалиниями воспользовались 230 тысяч человек, а по международным маршрутам путешествовали 19,5 тысячи граждан.

Как сообщает zr.media, в феврале воздушная гавань обслужила почти 120 тысяч пассажиров, что на 30% превышает аналогичный показатель 2021 года. Внутренний пассажиропоток за последний месяц зимы увеличился почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители Дальнего Востока улетали в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск. На международных направлениях поток пассажиров стал выше в восемь раз и достиг девяти тысяч граждан. Чаще всего население Приморского края отправлялось на самолете на Пхукет и в Сеул.

В пресс-службе МАВ уточнили, что в прошлом месяце рейсы авиакомпании Air Busan начали курсировать по направлению Владивосток — Сеул. На торжественной церемонии, приуроченной к такому событию, руководство аэропорта выразило надежду на скорую отмену ограничений, вызванных пандемией коронавируса, открытие границ и налаживание существующего ранее туристического обмена между РФ и Южной Кореей.

Ранее стало известно о возобновлении прямых перелетов по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. Рейсы будут вестись авиакомпанией Nordwind Airlines. Первый перелет состоится 30 мая. Планируется, что в неделю будет проходить два вылета Airbus A330-200.