Кикина поблагодарила «Роскосмос» и NASA за успешный запуск корабля Crew Dragon | 360°

НЕБО 05 октября 2022, 20:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кикина поблагодарила «Роскосмос» и NASA за успешный запуск корабля Crew Dragon Российский космонавт Анна Кикина поблагодарила всех участников запуска Crew Dragon РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский космонавт Анна Кикина, отправившаяся к Международной космической станции на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, поблагодарила всех участников запуска. Трансляцию из кабины аппарата вело NASA.

«Спасибо большое всем агентствам — "Роскосмосу", NASA, JAXA — и, естественно, SpaceX за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажем сделать то, что мы сейчас сделаем. И большое спасибо всем людям, кто сейчас с нами», — сказала она, когда корабль уже был выведен на орбиту.

Реклама

Слова благодарности Кикина произнесла на русском и английском языках.

Реклама

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной отправился к МКС 5 октября в 19:00. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Кикина стала первой из российских космонавтов, кто окажется на Международной космической станции в рамках программы перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом".

Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 23:57 по Москве 6 октября. На станции экипаж проведет 145 суток.

Ранее Астронавт NASA Ник Хейг рассказал об отношениях с российскими коллегами. Он назвал космонавтов из России потрясающими и отдельно выделил Анну Кикину.

Авторы:

0 0 0 0 0 0