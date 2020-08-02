Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

В 02:35 мск американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном в автоматическом режиме успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Агентство NASA вело прямую трансляцию. Приводнение корабля ожидается 2 августа во Флориде в 21:42 мск, место посадки будет зависеть от погодных условий. По данным ТАСС, к последующим поискам корабля привлекут 40 спасателей, два поисково-спасательных судна, столько же скоростных катеров и несколько вертолетов.

Астронавты за несколько часов до отлета попрощались со своими коллегами Крисом Кэссиди, Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

«Нам немного жаль отпускать их, но мы воодушевлены тем значением, какое для международной космической программы имеет возможность отправки и возвращения людей с МКС с помощью Crew Dragon», — привело агентство слова Кэссиди. Он передал Херли флаг США, который девять лет находился на МКС после завершения программы Space Shuttle.

Анатолий Иванишин пожелал астронавтам успешного возвращения на планету, и попросил передать привет землянам.

В Роскосмосе допустили возможность полетов российских космонавтов на Crew Dragon. после того, как американские корабли пройдут сертификацию.