Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.

Астероид получил номер 163373, на минимальное расстояние к Земле он подойдет уже 15 февраля, пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные NASA. Космическое тело приблизится к планете на расстоянии, которое в 15 раз дальше дистанции между Землей до Луной.

Летящий по направлению к нашей планете астероид был открыт 23 октября 1995 года. Его причислили к группе «Аполлонов». В эту группу попадают те астероиды, чьи трассы полета пересекают земную орбиту. Именно из-за этого их также относят к потенциально опасным космическим телам.

Из открытых данных следует, что в следующий раз астероид пролетит около Земли через 55 лет.

В январе астрофизик Джанлука Мази подтвердил с помощью виртуального телескопа на орбите Венеры уникальный астероид. Космическое тело получило название 2020 AV2.