«Аэрофлот» возобновил авиасообщение с Киргизией

Авиакомпания «Аэрофлот» решила возобновить авиасообщение с Киргизией 14 марта. Об этом сообщил RT со ссылкой на сообщение перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Бишкек и Ош (Киргизия)», — заявили в ведомстве.

С 14 марта регулярные рейсы будут осуществлять на ежедневной основе.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» решила приостановить международные рейсы. Ограничение вступило в силу 8 марта. Решение было принято согласно рекомендациям Росавиации.