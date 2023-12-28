Наука 28 декабря 2023, 16:57 «Звезда»: ученые обнаружили следы древнего человека в центральной части Якутии

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Участникам археологической экспедиции удалось найти следы пребывания древнего человека в центральной части Якутии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В районе стоянки Хонду ученые обнаружили различные орудия труда, например каменный скребок, а также фрагмент сустава животного, который был разделан вручную.

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Специалисты намерены установить точный возраст находок с помощью радиоуглеродного датирования. Впоследствии уникальные предметы передадут фондам музеев республики.