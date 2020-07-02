Зуб носорога и кости быков обнаружили в пещере Таврида

В карстовой пещере нашли зуб и ребро молодой особи носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и 3,5 метра в длину.

Исследователи обнаружили также рог крупной антилопы. Предположительно, это вид, который ранее в пещере не находили. Кроме того, ученые раскопали кости быков и фалангу саблезубого тигра гомотерия.

Помимо крупных находок археологи обнаружили в пещере кости мелких позвоночных. Среди них есть и кости белок. А значит, ранее на этом месте стоял лес, рассказал старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.

«Нам очень повезло, что пещера Таврида включает костные останки всех групп позвоночных, в других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается», — отметил он.

Возраст находок — 1,5-1,8 миллиона лет, отметил сайт «Юга.ру».

Вместе с крымскими учеными в раскопках участвовали специалисты из Москвы и Екатеринбурга.