06 февраля 2024, 17:26
Зоологи Университета Сент-Эндрюс: невербальное взаимодействие заложено в генах человека
Зоологи из Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) выяснили, что человек обладает способностью невербального взаимодействия благодаря генетическим кодам, которые заложены в ДНК. Об этом сообщило ИА НСН.
По данным экспертов, люди способны понять жесты приматов, не вступая в речевую связь. Например, прикосновение ко рту говорит о том, что обезьяна проголодалась.
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Ученые объяснили бессловесное общение между человеком и шимпанзе схожестью строения тела, а также устройством нервной системы.
Ученые
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