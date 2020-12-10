Зоологи нашли в Мексике неизвестный вид китов, издающих уникальные звуки

Уточняется, что экспедиция состоялась осенью текущего года. Зоологи направились к Сан-Бенито и увидели группу из трех особей. Они выплыли на поверхность, чтобы набрать воздуха. Исследователи сфотографировали их и записали голоса, сообщил сайт «Русская планета».

В ходе анализа данных выяснилось, что издаваемые китами звуки являются уникальными. Помимо прочего, их строение зубов не похоже на строение у собратьев. Чтобы признать открытие официально, специалистам необходимо изучить пробы воды для выделения ДНК животных.

В настоящий момент известны 23 вида клюворылых китов. Их отличие друг от друга в основном заключается в том, что они живут на больших глубинах.

Ранее сообщалось, что из 17 миллионов приговоренных к смерти зараженных коронавирусом норок сотне зверьков удалось сбежать со звероферм в Дании. Из-за их побега вирус может распространиться среди других животных.