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    10 декабря 2020, 15:26

    Зоологи нашли в Мексике неизвестный вид китов, издающих уникальные звуки

    Полина Петрова

    Группа зоологов обнаружила у побережья Мексики неизвестный вид китов, которые издают уникальные звуки. Изначально ученые планировали собрать информацию об уже известном виде клюворылых китов, пишет Reuters.
    Зоологи нашли в Мексике неизвестный вид китов, издающих уникальные звуки

    Уточняется, что экспедиция состоялась осенью текущего года. Зоологи направились к Сан-Бенито и увидели группу из трех особей. Они выплыли на поверхность, чтобы набрать воздуха. Исследователи сфотографировали их и записали голоса, сообщил сайт «Русская планета».

    В ходе анализа данных выяснилось, что издаваемые китами звуки являются уникальными. Помимо прочего, их строение зубов не похоже на строение у собратьев. Чтобы признать открытие официально, специалистам необходимо изучить пробы воды для выделения ДНК животных.

    В настоящий момент известны 23 вида клюворылых китов. Их отличие друг от друга в основном заключается в том, что они живут на больших глубинах.

    Ранее сообщалось, что из 17 миллионов приговоренных к смерти зараженных коронавирусом норок сотне зверьков удалось сбежать со звероферм в Дании. Из-за их побега вирус может распространиться среди других животных.