Знаменитое ископаемое из Антарктиды в виде мяча оказалось яйцом мозазавра

Таинственное ископаемое из Антарктиды оказалось яйцом мозазавра, которое он отложил около 66 миллионов лет назад. Находку сделали в 2011 году, яйцо напоминает спущенный мяч.

Исследованием ископаемого занималась международная группа ученых, результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи изучили ископаемое с помощью микроскопов и обнаружили несколько слоев мембраны. Это означает, что когда-то это было яйцо со скорлупой. Также выяснилось, что ископаемое хранилось около 66 миллионов лет.

Поскольку яйцо оказалось пустым, было сложно понять, кому именно оно принадлежало. Специалисты сравнили пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц, изучили каталог вымерших существ. Обнаруженное яйцо — довольно крупное. Его длина около 30 сантиметров, а весит оно шесть с половиной килограммов.

Исследователи пришли к выводу, что яйцо отложил семиметровый мозазавр — древняя морская рептилия.

Ученые отметили, что это первое ископаемое яйцо, найденное в Антарктиде. Кроме того, их открытие позволило пересмотреть тезис о том, что мозазавры не откладывали яйца.