Наука 22 февраля 2024, 18:50 Журнал Neurourology and Urodynamics: зависимые от гаджетов люди чаще ходят в туалет по ночам

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Ученые выяснили, что люди, у которых есть зависимость от гаджетов, чаще ходят в туалет в ночное время суток. Исследование на эту тему появилось в журнале Neurourology and Urodynamics, написал Newsweek.

Как уточнил «Ридус», необходимость мочиться несколько раз в ночь (ноктурия) может быть связана с экранным временем. К тому же, эта проблема может привести к потере сна и увеличить риск некоторых заболеваний, включая гипертонию.

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Врачи обязаны консультировать пациентов относительно рисков длительного нахождения перед экраном смартфона, говорится в исследовании.