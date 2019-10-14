Жозеф Плато: 3 удивительных факта о бельгийском физике

Очередной темой для Google Doodle стала 218-я годовщина со дня рождения бельгийского физика Жозефа Плато. Мир обязан ему появлением стробоскопа, из-за популярности которого родилось кино.

Размещенный на входной странице поисковика дудл выглядит как круг, внутри которого тоже по кругу размещены сковородки. От них отскакивают блины, которые пытаются попасть на тарелку. Если смотреть анимированную версию, то движение сковородок выглядит как кружение в стробоскопе.

Источник фото: Google

В науку — из юриспруденции

Жозеф Антуан Фердинан Плато появился на свет в Брюсселе 14 октября 1801 года. В юности он увлекался юриспруденцией и точным наукам посвятил себя позже. Стал доктором физико-математических наук в университете Льежа. Его диссертация содержала ряд фундаментальных выводов. Изучал Плато работу человеческого глаза и то, как он реагирует на свет и различные раздражители.

В 1828 году бельгиец повторил опыт члена Парижской академии наук Патрика д’Арси со своими изменениями. При помощи вращающегося колеса и диска с цветными секторами Жозеф Плато выяснил принцип отражения образов на сетчатке глаза. Ему также удалось определить их точную продолжительность, цвет и интенсивность.

Сколько можно смотреть на солнце?

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Эксперимент лета 1829 года чуть не сделал из Плато инвалида по зрению. Ученый хотел выяснить, насколько сильно сетчатка человеческого глаза способна сопротивляться солнечному свету. Для этого бельгиец 25 секунд неотрывно смотрел на полуденное солнце и в итоге временно ослеп. Зрение ему удалось постепенно восстановить, проведя три дня в темной комнате без доступа к свету.

Стробоскоп Плато

Стробоскопическое устройство Жозеф Плато создал в 1832 году, использовав для этого выводы своей докторской диссертации. Оно было оснащено двумя дисками, вращавшимися в противоположных направлениях. Прибор демонстрировал повторяющиеся рисунки и создавал иллюзию непрерывного движения. По своей сути это был прообраз кино.

Источник фото: Wikipedia

Тяга к опасным опытам в итоге все же привела к печальным последствиям: в 42 года Плато потерял зрение, но научную деятельность не бросил. В звании профессора экспериментальной физики он занимался исследованиями в Гентском университете при поддержке коллег и своего сына.

Плато ушел из жизни 15 сентября 1883 года незадолго до своего 82-летия.