Жизнь на Землю могли занести из космоса, как показал эксперимент, проведенный на борту МКС. Об этом рассказал замглавы РКК «Энергия» Владимир Соловьев, сообщил «Интерфакс».

Эксперимент под названием «Тест» показал, что в условиях длительного полета в космосе свою жизнеспособность сохраняют не только микроорганизмы, но и семена высших растений, а также личинки комара и яйца ракообразных. По словам Соловьева, это может доказывать теорию о том, что жизнь на Земле зародилась в результате посева метеоритами.

Живые организмы могут сохранять жизнеспособность на кометах и метеоритах. При падении космического тела они могли оказаться на поверхности Земли, пояснили в РКК.

Эксперимент на МКС говорит в пользу так называемой теории посева, согласно которой жизнь на Земле могла быть занесена на планету из космоса в результате падения космического тела. Сторонником этой теории был академик РАН Юрий Розанов, который находил ископаемые микроорганизмы в изучаемых им метеоритах.

Телескоп «Хаббл» ранее сфотографировал туманность Вуаль, которая представляет собой огромный остаток в созвездии Лебедя. Впечатляющие снимки опубликовало NASA.