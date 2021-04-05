Жизнь могли занести на Землю из космоса — это доказал эксперимент на МКС
Жизнь на Землю могли занести из космоса, как показал эксперимент, проведенный на борту МКС. Об этом рассказал замглавы РКК «Энергия» Владимир Соловьев, сообщил «Интерфакс».
Эксперимент под названием «Тест» показал, что в условиях длительного полета в космосе свою жизнеспособность сохраняют не только микроорганизмы, но и семена высших растений, а также личинки комара и яйца ракообразных. По словам Соловьева, это может доказывать теорию о том, что жизнь на Земле зародилась в результате посева метеоритами.
Живые организмы могут сохранять жизнеспособность на кометах и метеоритах. При падении космического тела они могли оказаться на поверхности Земли, пояснили в РКК.
Эксперимент на МКС говорит в пользу так называемой теории посева, согласно которой жизнь на Земле могла быть занесена на планету из космоса в результате падения космического тела. Сторонником этой теории был академик РАН Юрий Розанов, который находил ископаемые микроорганизмы в изучаемых им метеоритах.
Телескоп «Хаббл» ранее сфотографировал туманность Вуаль, которая представляет собой огромный остаток в созвездии Лебедя. Впечатляющие снимки опубликовало NASA.