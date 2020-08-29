Жизнь длиной в миллион лет. Она принесет ослепительные возможности и новые риски

Недавно ученые обнаружили бактерии, которые находились на океанском дне более ста миллионов лет, и все еще были живы. Что изменилось бы, если бы люди могли жить хотя бы миллион лет? Минувшие поколения считали, что мы не можем отложить естественную смерть и с трудом можем контролировать свою жизнь.

Люди прошлого также были уверены, что «ничто не ново под Луною». По мнению авторов журнала Scientific American, сейчас эти утверждения не точны. С развитием биологии и высоких технологий можно себе представить будущее после COVID-19, в котором большинство заболеваний излечивается, а продолжительность жизни существенно увеличивается.

Имея возможность строить долгосрочные планы, человечество ставило бы перед собой более амбициозные задачи. Мы больше заботились бы об окружающей среде и международном сотрудничестве, поскольку загрязнение или военные действия несут в себе долговременные опасности. Долгий жизненный опыт, возможно, сделал бы нас мудрее, и мы начали бы избегать сиюминутных рисков, поскольку на карту поставлено гораздо большее. Развязывать войны стало бы бессмысленно.

Но даже при наличии продуманных стратегий выживание человечества отнюдь не гарантировано. Несчастные случаи неизбежны и лечебные центры будут заняты ремонтом нефатальных повреждений наших оболочек из-за случайных происшествий.

Увеличение периода фертильности пропорционально продолжительности нашей жизни приведет к риску перенаселения Земли. При нынешнем уровне рождаемости человечество может вырасти до ста триллионов. Для сдерживания перенаселения потребуется государственная политика, ограничивающая рождаемость до желаемого уровня. Может появиться альтернатива –людей начнут отправлять в космос, чтобы сбалансировать рождаемость и ограничивать человечество в рамках имеющихся запасов пищи и энергии.

Однако жизнь длиной в миллион лет позволит людям полететь к ближайшим звездам. Чтобы попасть на планеты вокруг звезды Проксима Центавра на корабле, движущемся со скоростью ракеты NASA New Horizons, потребуется «всего» 100 тысяч лет. Разумеется, космический корабль должен будет обеспечить прочную экосистему и комфортные условия жизни в столь долгом путешествии.

Но через миллион лет Проксима Центавра уже не будет ближайшей к нам звездой. Небо также меняется, и за миллион лет на Млечном пути появятся десятки тысяч других ярких сверхновых звезд. Через миллион лет и Земля будет совсем другой. Как будет выглядеть зрелая техническая цивилизация? Сможет ли она пережить разрушительные силы, которые высвобождают технологии? Один из способов узнать это, искать техносигнатуры — радиоволны или искусственный свет экзопланет — других цивилизаций, живых или мертвых.

Со временем исчезнут все формы жизни. Вселенная охлаждается по мере расширения и все звезды погаснут через десять триллионов лет. В далеком будущем все замерзнет, так как не останется энергии для поддержания жизни.

Но ближайшее будущее далеко не так мрачно. Конечная точка неизбежна, как как говорил греческий философ Эпикур, но смерти не следует бояться. Пока мы живы, смерти нет, когда она придет, нас уже не будет.

Миллион лет назад в Африке появился первый представитель вида Homo erectus. Но этот промежуток времени гораздо меньше возраста Вселенной, Солнца или Земли. Можно представить себе жизнь длиной в миллиард лет, когда звезды зажигаются и гаснут как лампочки. На фоне столь долгосрочной перспективы наши текущие опасения выглядят также наивно, как первая мысль в голове новорожденного ребенка.