Наука 23 августа 2023, 01:14 Жителей Земли предупредили о приближении потенциально опасного астероида Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 23 августа Unsplash

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Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 23 августа. Он пролетит мимо планеты на расстоянии около шести миллионов километров. Об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов НАСА.

По информации ученых, астероид 6037 (1988 EG) окажется на максимально близком к Земле расстоянии в 11:18 по московскому времени. В это время небесное тело пролетит на расстоянии порядка 6,1 миллиона километров.

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Согласно оценкам специалистов, астероид имеет диаметр от 430 до 960 метров. В секунду он преодолевает 14,25 километра.

Астероид 6037 (1988 EG) пересечет орбиту Земли, но вероятность его столкновения с планетой крайне мала.

Ранее ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее нашли подземные образования в центре Юго-Восточной Австралии. Это место может оказаться кратером от огромного астероида.